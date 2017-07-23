Семак: судья должен был удалить футболиста "Спартака" Комбарова в матче с "Уфой"

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Судья матча чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Спартаком" должен был показать вторую желтую карточку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову и удалить игрока. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер уфимцев Сергей Семак.

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

На просьбу прокомментировать спорный эпизод, Семак ответил: "У меня есть свое мнение, у арбитра оно более важное. Нужно ли было давать карточку? Это мое мнение, конечно".

В то же время тренер отметил закономерность результата. "Интересная игра, моменты были и у нас, и у "Спартака". Сегодня сыграли в свою силу, результат закономерен, по самоотдаче была неплохая игра. Мы знаем, как силен "Спартак" в атаке, это чемпион России, я доволен отношением ребят", - сказал тренер.

Семак сообщил, что замена защитника Кэтэлина Карпа на 79-й минуте не связана с травмой. "Насколько серьезна травма Карпа? У него другая проблема, не буду ее озвучивать, но ничего серьезного", - сказал он.

В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".