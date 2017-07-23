Футболист "Уфы" Кротов считает ничью со "Спартаком" неплохим результатом

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Ничья в матче второго тура чемпионата России с московским "Спартаком" является неплохим результатом для футболистов "Уфы". Такое мнение журналистам высказал форвард уфимцев Вячеслав Кротов.

В воскресенье "Уфа" дома сыграла вничью со "Спартаком" - 0:0.

"Была интересная игра, моменты были у обеих команд, хорошо, что набрали очки. Не было особенного настроя на "Спартак", хотя я бывший игрок этого клуба. Просто хотелось показать, на что мы способны. Я думаю ничейный результат неплох для нас", - сказал Кротов.

В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".