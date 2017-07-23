Футболист "Уфы" Кротов считает ничью со "Спартаком" неплохим результатом

Китаец Сунь Ян завоевал золото ЧМ в плавании на 400 м вольным стилемСпорт 23 июля, 18:45
Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировал медальСпорт 23 июля, 18:35
Польский шахматист Войташек стал победителем супертурнира в ДортмундеСпорт 23 июля, 18:28
Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медальСпорт 23 июля, 18:12
Боккетти: "Спартаку" не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с "Уфой"Спорт 23 июля, 18:05
Семак: судья должен был удалить футболиста "Спартака" Комбарова в матче с "Уфой"Спорт 23 июля, 17:49
Каррера: "Спартак" играл в матче с "Уфой" на победу, но соперник хорошо оборонялсяСпорт 23 июля, 17:40
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФМеждународная панорама 23 июля, 17:38
Карасев: шансы попасть на ЧМ-2018 есть, если отсудить все игры до зимы на "суперуровне"Спорт 23 июля, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 23 июля. /ТАСС/. Ничья в матче второго тура чемпионата России с московским "Спартаком" является неплохим результатом для футболистов "Уфы". Такое мнение журналистам высказал форвард уфимцев Вячеслав Кротов.
В воскресенье "Уфа" дома сыграла вничью со "Спартаком" - 0:0.
"Была интересная игра, моменты были у обеих команд, хорошо, что набрали очки. Не было особенного настроя на "Спартак", хотя я бывший игрок этого клуба. Просто хотелось показать, на что мы способны. Я думаю ничейный результат неплох для нас", - сказал Кротов.
В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".