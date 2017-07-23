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Тарпищев: Шараповой будет сложно играть в основной сетке US Open после квалификации

Спорт
23 июля, 19:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы ФТР, Шараповой надо не форсировать подготовку к Открытому чемпионату США, а спокойно играть те турниры, куда ее зовут организаторы, предоставляя wild card

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/CLAUDIO ONORATI

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Марии Шараповой, пропустившей 15 месяцев, будет сложно сначала пройти квалификацию, а потом удачно сыграть в основной сетке Открытого чемпионата США. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сможет попасть в основную сетку турнира через квалификацию или получив wild card ("специальное приглашение") от организаторов. Через квалификационный турнир в основную сетку попадут 16 теннисисток, еще восемь - благодаря wild card. Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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"Шараповой надо не форсировать подготовку к Открытому чемпионату США, а спокойно играть те турниры, куда ее зовут организаторы, предоставляя wild card, - сказал Тарпищев. - Ей непросто возвращаться в соревновательный ритм, непросто набирать форму. И на Открытом чемпионате США будет сложно пройти сначала квалификацию, а потом выдержать двухнедельный турнир".

"Многое будет зависеть от удачи. Если повезет с жеребьевкой, тогда Шарапова сможет выступить хорошо", - добавил президент ФТР.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. 17 июля Шарапова приняла участие в матче командного турнира World Team Tennis, где проиграла американке Шелби Роджерс, следующий матч на турнире проведет 24 июля.

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