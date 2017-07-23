Тарханов: "Уралу" удалось победить "Динамо" за счет везения

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ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" смог забить гол московскому "Динамо" при помощи небольшого везения, благодаря чему команда победила. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Александр Тарханов.
В воскресенье "Урал" на выезде в матче второго тура чемпионата России обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0. Встреча прошла в Химках.
"Игра получилась интересная, были удары, темп хороший. В первом тайме мы имели где-то преимущество, а во втором тайме - "Динамо". У них были моменты, но не стопроцентные, после чего нам немного повезло, и мы забили гол. Мы всегда рассчитываем на победу, много тренируемся в позиционных атаках", - сказал Тарханов.
Также он отметил, что замененный на 86-й минуте Максим Григорьев не получил серьезного повреждения. "Видимо, попали в голеностоп, был сильный удар".
В следующем туре 29 июля екатеринбургский клуб на своем поле сыграет против "Уфы".