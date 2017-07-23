Футболисты "Урала" обыграли "Динамо" в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. "Урал" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Химках.

Единственный мяч забил Георгий Чантурия на 89-й минуте.

Малийский футболист "Динамо" Самба Соу получил сотрясение мозга в первом тайме. На 31-й минуте встречи Соу столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом. 28-летний малиец потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. По сообщению пресс-службы "Динамо", Соу пришел в сознание, но получил сотрясение мозга.

"Динамо" опустилось на 11-е место в турнирной таблице (одно очко). "Урал" поднялся на четвертую позицию с четырьмя баллами.

В следующем туре "Динамо" сыграет 29 июля в гостях с "Ахматом". "Урал" в тот же день примет "Уфу".