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Футболисты "Урала" обыграли "Динамо" в матче чемпионата России

Спорт
23 июля, 19:24 UTC+3 ХИМКИ область/ 23, июля. /ТАСС

Единственный мяч на 89-й минуте забил Георгий Чантурия

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Болельщики "Урала"

Болельщики "Урала"

© Донат Сорокин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. "Урал" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Химках.

Единственный мяч забил Георгий Чантурия на 89-й минуте.

Малийский футболист "Динамо" Самба Соу получил сотрясение мозга в первом тайме. На 31-й минуте встречи Соу столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом. 28-летний малиец потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. По сообщению пресс-службы "Динамо", Соу пришел в сознание, но получил сотрясение мозга.

"Динамо" опустилось на 11-е место в турнирной таблице (одно очко). "Урал" поднялся на четвертую позицию с четырьмя баллами.

В следующем туре "Динамо" сыграет 29 июля в гостях с "Ахматом". "Урал" в тот же день примет "Уфу".

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