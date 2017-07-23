Футболисты "Урала" обыграли "Динамо" в матче чемпионата России

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ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. "Урал" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Химках.
Единственный мяч забил Георгий Чантурия на 89-й минуте.
Малийский футболист "Динамо" Самба Соу получил сотрясение мозга в первом тайме. На 31-й минуте встречи Соу столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом. 28-летний малиец потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. По сообщению пресс-службы "Динамо", Соу пришел в сознание, но получил сотрясение мозга.
"Динамо" опустилось на 11-е место в турнирной таблице (одно очко). "Урал" поднялся на четвертую позицию с четырьмя баллами.
В следующем туре "Динамо" сыграет 29 июля в гостях с "Ахматом". "Урал" в тот же день примет "Уфу".