Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Динамо" Калитвинцев надеется, что Соу сможет сыграть против "Ахмата"

Спорт
23 июля, 19:56 дата обновления: 23 июля, 20:16 UTC+3 ХИМКИ область/ 23, июля. /ТАСС

Полузащитник получил сотрясение мозга в игре с "Уралом"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Калитвинцев надеется, что полузащитник команды Самба Соу, получивший травму в матче с "Уралом", сможет сыграть против грозненского "Ахмата" 29 июля. Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.

Смотрите также
Болельщики "Урала"

Футболисты "Урала" обыграли "Динамо" в матче чемпионата России

В воскресенье в матче второго тура чемпионата России "Динамо" в домашнем матче проиграло "Уралу" со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. Позже пресс-служба столичного клуба сообщила, что полузащитник получил сотрясение мозга.

"Он находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров", - сказал Калитвинцев.

Малиец перешел в "Динамо" из турецкого "Кайсериспора" этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

"Динамо" не паникует после поражения от "Урала"

По словам Калитвинцева, "Динамо" не паникует после этого поражения. "Что касается качества, все знают, что каждый матч в лиге надо терпеть, делать все возможное до заключительного свистка, не откладывать на каждые последующие минуты. У нас нет никакой паники, спокойно разберем и будем готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию, осадок остался, но ничего страшного не случилось", - сказал Калитвинцев.

Смотрите также
Юрий Калитвинцев

Тренер "Динамо" Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды

"Что касается первого тайма, медленно и по-футбольному неинтересно раскачивались, хотя задача была с первых минут играть, не откладывая на потом. Во втором тайме было чуть интереснее, но матч все-таки катился к ничьей. Мы на нее не играем, поэтому за счет навала стали атаковать соперника. Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол", - отметил тренер.

В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Белый дом занял неоднозначную позицию по вопросу поддержки Трампом санкций в отношении РФ
3
Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов
4
Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий
5
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ
6
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
7
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
Темы дня
Новости партнеров
Реклама