Тренер "Динамо" Калитвинцев надеется, что Соу сможет сыграть против "Ахмата"

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Калитвинцев надеется, что полузащитник команды Самба Соу, получивший травму в матче с "Уралом", сможет сыграть против грозненского "Ахмата" 29 июля. Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.

В воскресенье в матче второго тура чемпионата России "Динамо" в домашнем матче проиграло "Уралу" со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. Позже пресс-служба столичного клуба сообщила, что полузащитник получил сотрясение мозга.

"Он находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров", - сказал Калитвинцев.

Малиец перешел в "Динамо" из турецкого "Кайсериспора" этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

"Динамо" не паникует после поражения от "Урала"

По словам Калитвинцева, "Динамо" не паникует после этого поражения. "Что касается качества, все знают, что каждый матч в лиге надо терпеть, делать все возможное до заключительного свистка, не откладывать на каждые последующие минуты. У нас нет никакой паники, спокойно разберем и будем готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию, осадок остался, но ничего страшного не случилось", - сказал Калитвинцев.

"Что касается первого тайма, медленно и по-футбольному неинтересно раскачивались, хотя задача была с первых минут играть, не откладывая на потом. Во втором тайме было чуть интереснее, но матч все-таки катился к ничьей. Мы на нее не играем, поэтому за счет навала стали атаковать соперника. Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол", - отметил тренер.

В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".