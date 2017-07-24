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Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTA

Спорт
24 июля, 8:40 UTC+3 ТАСС

Россиянка, не выходившая на корт с середины мая, 17 июля приняла участие в матче командного турнира World Team Tennis

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© ЕPA/ETTORE FERRARI, архив

ТАСС, 24 июля. Россиянка Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Шарапова в апреле возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но в середине мая травмировалась и с тех пор провела одну игру, 17 июля приняв участие в матче командного турнира World Team Tennis. Она с 310 очками переместилась с 120-й на 124-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (2585) сохранила 10-е место. Елена Веснина (1725) осталась 11-й. В первой десятке изменений не произошло.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 24 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 4020 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 3827

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3793

4 (4). Винус Уильямс (США) - 3667

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 3570

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 3362

8 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 3216

9 (9). Кристина Младенович (Франция) - 2837

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 2585

11 (11). Елена Веснина (Россия) - 1725

13 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1707…

33 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1023...

52 (51). Наталья Вихлянцева (Россия) - 740...

53 (52). Екатерина Макарова (Россия) - 739...

66 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 611...

72 (70). Евгения Родина (Россия) - 586...

124 (120). Мария Шарапова (Россия) - 310.

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