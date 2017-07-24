Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTA

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Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 24 июля, 8:40
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ТАСС, 24 июля. Россиянка Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова в апреле возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но в середине мая травмировалась и с тех пор провела одну игру, 17 июля приняв участие в матче командного турнира World Team Tennis. Она с 310 очками переместилась с 120-й на 124-ю строчку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (2585) сохранила 10-е место. Елена Веснина (1725) осталась 11-й. В первой десятке изменений не произошло.
Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 4020 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 3827
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3793
4 (4). Винус Уильямс (США) - 3667
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 3570
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 3362
8 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 3216
9 (9). Кристина Младенович (Франция) - 2837
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 2585
11 (11). Елена Веснина (Россия) - 1725
13 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1707…
33 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1023...
52 (51). Наталья Вихлянцева (Россия) - 740...
53 (52). Екатерина Макарова (Россия) - 739...
66 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 611...
72 (70). Евгения Родина (Россия) - 586...
124 (120). Мария Шарапова (Россия) - 310.