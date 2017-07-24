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Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 м

Спорт
24 июля, 10:53 UTC+3 ТАСС

Победу в данной стрелковой дисциплине одержал белорус Щербацевич, австриец Матис стал вторым

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Сергей Каменский

Сергей Каменский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Россиянин Сергей Каменский занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку. Каменский набрал 228 очков.

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Белорус Юрий Щербацевич и австриец Томас Матис набрали одинаковое количество баллов (249,2), но белорус оказался точнее в перестрелке. В итоге Шербацевич завоевал золото, Матис - серебро.

Ранее золото сборной России принес Виталий Фокеев стендовой стрельбе в дабл-трапе, бронзу в этой же дисциплине завоевал Василий Мосин. Также бронзу завоевали Денис Кулаков, Николай Килин и Владимир Гончаров в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров в командных соревнованиях.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

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