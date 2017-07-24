Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 м

В Бурятии и Забайкалье стартовала масштабная внезапная проверка воинских подразделенийАрмия и ОПК 24 июля, 11:28
Колобков: россияне имеют явные перспективы в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 11:26
Минздрав: запрет на продажу алкоголя в мелкой таре может стать полезной меройОбщество 24 июля, 11:24
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кгНовости Урала 24 июля, 11:24
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млнКультура 24 июля, 11:16
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край землиВ стране 24 июля, 11:00
Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 мСпорт 24 июля, 10:53
В лесах Сибири появились новые очаги лесных пожаров из-за грозСибирь 24 июля, 10:30
КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната "Спартака" на поле перед игрой с "Уфой"Спорт 24 июля, 10:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 июля. Россиянин Сергей Каменский занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку. Каменский набрал 228 очков.
Белорус Юрий Щербацевич и австриец Томас Матис набрали одинаковое количество баллов (249,2), но белорус оказался точнее в перестрелке. В итоге Шербацевич завоевал золото, Матис - серебро.
Ранее золото сборной России принес Виталий Фокеев стендовой стрельбе в дабл-трапе, бронзу в этой же дисциплине завоевал Василий Мосин. Также бронзу завоевали Денис Кулаков, Николай Килин и Владимир Гончаров в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров в командных соревнованиях.
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.