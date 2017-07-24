Боксер Алоян проведет еще несколько боев перед поединком за титул чемпиона мира

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Алоян проведет еще несколько поединков для того, чтобы полностью адаптироваться к профессиональному боксу и быть готовым биться за полноценный титул чемпиона мира. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"Ему еще необходимо провести несколько боев, чтобы привыкнуть. Он не уступает в мастерстве тому же Роману Гонсалесу, но необходимо адаптироваться", - сказал Кравцов, отметив, что поединок с никарагуанцем Марвином Солано Алоян провел лучше, чем дебютный на профессиональном ринге.

Алоян победил Солано единогласным решением судей в минувшую субботу на Красной площади в Москве и завоевал "серебряный" титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Всего в активе Алояна две победы на профессиональном ринге.