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Моисеев: сборная России по современному пятиборью выполнила заявленный план на ЧЕ

Спорт
24 июля, 18:01 UTC+3 ТАСС /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российские спортсмены завоевали четыре медали на турнире - два золота и два серебра

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Андрей Моисеев

Андрей Моисеев

© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по современному пятиборью выполнила заявленный план на чемпионате Европы в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Андрей Моисеев.

Российские спортсмены завоевали четыре медали - два золота и два серебра - на турнире, завершившемся в понедельник в Минске. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

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"Я считаю, что это очень хороший, успешный результат, - рассказал Моисеев. - Практически во всех видах программы были медали, а значит, заявочный план - любая медаль в индивидуальном турнире - как минимум выполнен".

Тренер отметил, что в заключительный день чемпионата Губайдуллиной и Белякову удалось одержать уверенную победу. "Все хорошо, ровно сделали, показали все, на что способны, поэтому и заняли первое место. На "комбайне" уже были первыми и финишировали тоже первыми. Обошлось без глобальных интриг, это была уверенная победа".

Год назад на чемпионате Европы в Софии на счету сборной России было одно золото в мужской эстафете, на чемпионате мира в Москве российские пятиборцы победили в смешанной эстафете, где участвовали Лесун и Доната Римшайте.

Чемпионат Европы проходил в течение семи дней - с 18 по 24 июля.

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