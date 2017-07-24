Россияне завоевали два золота в первый день юношеского олимпийского фестиваля

Во время церемонии проводов российской команды на Европейский юношеский олимпийский фестиваль © Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Сборная России завоевала две золотые и серебряную медали в первый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре.

В плавании женская и мужская сборные России стали победителями в эстафете 4x100 м вольным стилем. Серебро в плавании на 200 м вольным стилем завоевал Максим Александров.

В общекомандном зачете сборная России лидирует. Второй идет команда Венгрии (2-0-1), третьей - Швеции (1-0-1).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.