Россияне завоевали два золота в первый день юношеского олимпийского фестиваля

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ТАСС, 24 июля. Сборная России завоевала две золотые и серебряную медали в первый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре.
В плавании женская и мужская сборные России стали победителями в эстафете 4x100 м вольным стилем. Серебро в плавании на 200 м вольным стилем завоевал Максим Александров.
В общекомандном зачете сборная России лидирует. Второй идет команда Венгрии (2-0-1), третьей - Швеции (1-0-1).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.