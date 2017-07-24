Карпин сообщил, что не имеет конкретных предложений по тренерской работе в футболе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин не имеет конкретных предложений по работе футбольным тренером. Его слова приводит сайт "Матч ТВ".

Ранее Карпин заявил, что покидает должность главного редактора футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" ради тренерской деятельности.

"Ничего конкретного на данный момент нет", - сказал Карпин.

На сайте "Матч ТВ" отмечается, что 31 июля - последний рабочий день Карпина на телеканале. Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций "Матч ТВ" с февраля 2017 года, в 2016-м работал на телеканале футбольным экспертом.

Ранее он являлся главным тренером "Спартака" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорки" (2014-2015), "Торпедо" из Армавира (2015-2016). Под руководством Карпина "Спартака" дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).