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Смирнов: НОАК за год работы удалось обеспечить полную независимость РУСАДА

Спорт
25 июля, 13:20 UTC+3 ТАСС

Глава НОАК напомнил, что в настоящее время на комиссию возложена функция общественного контроля за реализацией национального плана по борьбе с допингом

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Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 июля. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) за год работы смогла обеспечить полную операционную и формальную независимость для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), глава НОАК Виталий Смирнов, слова которого приводятся на сайте организации.

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НОАК под председательством Смирнова была создана ровно год назад. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

"За прошедший год нам удалось выполнить целый ряд важнейших задач, - сказал Смирнов. - Комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом, который впоследствии был представлен на Совете по развитию физической культуры и спорта при президенте страны. На базе нашего плана правительством был утвержден комплекс мер по его реализации. Таким образом, борьба с допингом должна стать более эффективной на всех направлениях".

"В настоящее время на комиссию возложена функция общественного контроля за реализацией национального плана по борьбе с допингом, - продолжил Смирнов. - Также в процессе совместной работы с другими ведомствами за прошедший год удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость для РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова, в соответствие с практикой, принятой в ведущих странах мира. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга".

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