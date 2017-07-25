Смирнов: НОАК за год работы удалось обеспечить полную независимость РУСАДА

ТАСС, 25 июля. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) за год работы смогла обеспечить полную операционную и формальную независимость для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), глава НОАК Виталий Смирнов, слова которого приводятся на сайте организации.

НОАК под председательством Смирнова была создана ровно год назад. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

"За прошедший год нам удалось выполнить целый ряд важнейших задач, - сказал Смирнов. - Комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом, который впоследствии был представлен на Совете по развитию физической культуры и спорта при президенте страны. На базе нашего плана правительством был утвержден комплекс мер по его реализации. Таким образом, борьба с допингом должна стать более эффективной на всех направлениях".

"В настоящее время на комиссию возложена функция общественного контроля за реализацией национального плана по борьбе с допингом, - продолжил Смирнов. - Также в процессе совместной работы с другими ведомствами за прошедший год удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость для РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова, в соответствие с практикой, принятой в ведущих странах мира. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга".