Путин: мониторинг исполнения антидопингового плана следует сохранить за НОАК

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под председательством Виталия Смирнова сделала максимум при разработке антидопингового плана, мониторинг исполнения следует сохранить за ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

Путин поблагодарил всех специалистов, принимавших участие в подготовке плана. "Понятно, в каких условиях они это делали, работа проведена очень большая, причем она велась, исходя из принципов обеспечения чистоты спорта, никаких других вводных не было. Было сделано максимум того, что можно было сделать. Согласен с предложением по поводу того, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла бы на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ", - сказал президент.

По словам Путина, "самое важное - сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще".

Глава государства также поздравил сборную России по хоккею с бронзовыми медалями чемпионата мира 2017 года и пообещал подумать над идеей разработки подпрограммы развития хоккея. "Поздравим наших хоккеистов с медалями чемпионата мира. Мы обязательно подумаем над этим", - сказал он.

Путин предупредил о необходимости с осторожностью относиться к институту информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Мы знаем, что Всемирное антидопинговое агентство всячески поддерживает идею - речь идет о проработке вопроса о принятии и реализации мер по развитию так называемого института информаторов", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. По его мнению, "для нашей страны это имеет особое звучание". "Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это не печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства, с этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии", - пояснил Путин.

"Для нас очень важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни, хочу обратить на это ваше внимание. И вообще относиться к этому нужно очень аккуратно, осторожно", - предостерег президент.

Глава Независимой общественной атидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на сегодняшнем заседании сообщил, что представленный его комиссией план по борьбе с допингом в спорте должен повысить доверие международного сообщества и привести к сокращению нарушений антидопинговых правил в России. "Я внимательно посмотрел, действительно, план всеобъемлющий, серьезный", - оценил Путин. Однако при этом он обратил внимание на один из пунктов плана, касающийся института информаторов. "Для нас это имеет особое значение. И если ВАДА на этом настаивает, то я понимаю разработчиков этого плана хорошо", - отметил президент. При этом он указал на необходимость аккуратного отношения к институту информаторов.

Глава государства назвал обеспечение чистоты российского спорта от допинга "задачей номер один". "Мы все должны работать над реализацией этого плана и достижением главной цели", - подчеркнул Путин.