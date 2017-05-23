Путин потребовал организовать в РФ Спартакиады с участием иностранцев

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение в РФ Спартакиад с участием иностранных спортсменов.
"Прошу правительство обеспечить подготовку и проведение Спартакиад", - заявил глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. Путин напомнил, что решение о проведении летних и зимних всероссийских Спартакиад принималось еще в 2013 году, но так и не было выполнено.
"Вместе с тем, национальные комплексные соревнования самого высокого уровня - большой спортивный праздник, объединяющий страну, - сегодня как никогда актуален. Более того, надо предусмотреть возможность участия и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы, сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов", - указал глава государства.
Он обратил внимание на то, что соревнования помогают проводить спортивный отбор и спортивное воспитание. "Российский спортивный календарь достаточно разнообразен, насыщен, но в нем явно не хватает яркого, общенационального события, которое дало бы поклонникам спорта возможность увидеть наших лучших атлетов, представляющих разные виды спорта", - полагает Путин.
Президент добавил, что регионам "нужно актуализировать перечни базовых видов спорта, которые они в свое время выбрали, с учетом своих реальных возможностей, четко соблюдать федеральные стандарты".