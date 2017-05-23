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Колобков: Россия должна быть в тройке ведущих спортивных стран мира

Спорт
23 мая, 17:21 UTC+3 КРАСНОДАР корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

Министр спорта РФ заявил, что каждая федерация должна четко понимать, где их спорт четко развивается и в соответствии с этим выстраивать работу

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия должна находиться в тройке сильнейших держав в сфере спорта. Такое мнение на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта высказал министр спорта Павел Колобков.

Заседание проходит во вторник в Краснодаре.

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"Наряду с главной задачей - вовлечением людей в систематические занятия физкультурой и спортом - нашей главной целью является место в тройке ведущих стран в мире в области спорта. Нашу сборную обеспечивают больше 4000 специалистов, финансовое обеспечение этой работы консолидированное, сейчас оно составляет 132 млн рублей. Постоянно совершенствуется нормативная база, развивается отраслевой федеральный закон. Хочется, чтобы этот документ был максимально четким и выполнимым, также работа по концепции носит межведомственный характер и должна быть поддержана на всех уровнях", - заявил Колобков.

"Каждая федерация должна четко понимать, где их спорт четко развивается и в соответствии с этим выстраивать работу, - продолжил он. - Сегодня у Минспорта и Министерства образования и науки нормальный диалог. В статистике Минобрнауки фигурируют лишь те, кто занимается в подведомственных ему организациях. Другой основной спортивной подготовки являются соревнования".

"Рабочая группа уже продумывает варианты, возможно обеспечить до 10 тысяч грантов. Работа по усилению кадрового потенциала должна стать приоритетом Минспорта. Нам необходимо введение государственной аттестации тренерских кадров и системы независимой их оценки при участии федераций", - резюмировал Колобков.

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