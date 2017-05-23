Смирнов: реализацию плана по борьбе с допингом должна контролировать независимая комиссия

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Независимая комиссия должна контролировать реализацию национального плана по борьбе с допингом в российском спорте. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил почетный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

"Очевидно, что в рамках реализация плана потребуются изменения в законодательства. В свое время план был направлен в федеральные органы для внесения замечаний, после правительство разработало комплекс мер по его реализации. Общественный контроль предлагаем возложить на независимую комиссию", - сказал Смирнов.

НОАК опубликовала план по борьбе с допингом во вторник. Предполагается, что в результате реализации данного плана количество нарушений антидопинговых правил в России будет существенно сокращено, и будет окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу.

Смирнов считает, что план борьбы с допингом позволит повысить доверие международного сообщества.

"За последние месяцы состоялись важные решения, принят закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга. К работе были привлечены ведущие специалисты, с нами сотрудничали представители МОК, ВАДА, хотелось бы поблагодарить их за усилия. Рассчитываем, что этот документ позволит не только восстановить доверие международного сообщества, но и искоренит причины употребления допинга. Мы рассчитываем, что сократится число нарушения антидопинговых правил в России и сформируется культура неприятия допинга", - заявил Смирнов.

"В нормативные акты будут заложены акты взыскания налогов с имущества спортсменов, тренеров, а также призовых, предоставленные блага придется вернуть. Тот же принцип коснется дисквалифицированных спортсменов, если они будут претендовать на руководящие должности. Человек, отбывший дисквалификацию, будет пожизненно лишен этого права", - добавил он.

По мнению Смирнова, федерации должны нести большую ответственность за употребление допинга их спортсменами. "В случае неоднократного нарушения антидопинговых правил, федерация может быть лишена аккредитации. Это должно повысить ответственность руководителей в плане антидопинговой работы. Россия может создать самую передовую в мире антидопинговую систему ", - резюмировал Смирнов.

НОАК была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.