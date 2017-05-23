Смирнов: НОАК готова тестировать спортсменов, впервые пришедших в сборную России

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) предложила тестировать спортсменов, которые впервые принимают участие в сборах в составе сборных России. Об этом на заседании Совета при президенте по спорту в Краснодаре рассказал почетный президент Олимпийского комитета России, глава НОАК Виталий Смирнов.

"Мы выработали предложение по тестированию спортсменов, которые впервые подключается к сборным. Так мы можем быть уверенными в чистоте наших резервистов", - сказал Смирнов.

Глава НОАК также заявил, что спортивные федерации по видам спорта должны получить больше самостоятельности при принятии кадровых решений.

"Министерство спорта порой подменяет собой ОКР и федерации, - сказал Смирнов. - Мы считаем, надо больше доверять федерациям по видам спорта, наделять большей самостоятельностью в вопросах назначения главных тренеров. У нас немало примеров прекрасной самостоятельной работы федераций, которые годами выдают прекрасный результат - синхронное плавание, борьбу, пятиборье, хоккей и многие другие. Это должна сделать группа экспертов и только после тщательного анализа".

НОАК была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.