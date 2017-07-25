МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Боксер Станислав Каштанов планирует провести первый бой в статусе гражданина РФ осенью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Станислав следующий бой проведет в сентябре-октябре", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, Каштанов во вторник получил российский паспорт.

В своем последнем поединке 22 июля боксер по очкам победил белоруса Сергея Хомицкого. Бой прошел на Красной площади в Москве в рамках Дня российского бокса.

Всего в активе 32-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и два поражения.