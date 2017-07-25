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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Боксер Станислав Каштанов планирует провести первый бой в статусе гражданина РФ осенью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Станислав следующий бой проведет в сентябре-октябре", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, Каштанов во вторник получил российский паспорт.
В своем последнем поединке 22 июля боксер по очкам победил белоруса Сергея Хомицкого. Бой прошел на Красной площади в Москве в рамках Дня российского бокса.
Всего в активе 32-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и два поражения.