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Каштанов планирует провести первый бой в статусе гражданина РФ осенью

Спорт
25 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В своем последнем поединке 22 июля боксер по очкам победил белоруса Сергея Хомицкого

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Боксер Станислав Каштанов планирует провести первый бой в статусе гражданина РФ осенью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Станислав следующий бой проведет в сентябре-октябре", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, Каштанов во вторник получил российский паспорт.

В своем последнем поединке 22 июля боксер по очкам победил белоруса Сергея Хомицкого. Бой прошел на Красной площади в Москве в рамках Дня российского бокса.

Всего в активе 32-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и два поражения.

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