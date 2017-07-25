Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА

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НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 31 июля рассмотрит вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
"Буквально накануне чемпионата мира пройдет совет IAAF, на нем будет стоять вопрос о восстановлении ВФЛА. Для нас это очень важно, как для всей сборной, так и для меня лично. Я впервые буду выступать при таком кворуме, многое зависит от этого. После меня будет выступать [председатель рабочей группы IAAF Руне] Андерсен, который расскажет, что мы сделали за 20 месяцев", - сказал Шляхтин.
Совет и конгресс IAAF пройдут незадолго до старта чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.
На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Предполагается, что на чемпионате мира выступят 19 российских легкоатлетов.