Шляхтин рассказал, что его доклад на конгрессе IAAF будет жестким и объективным

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НОВОГОРСК /Московская обл./, 25 июля. /ТАСС/. Доклад президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет состоять из трех частей и по своему содержанию будет жестким, компромиссным и объективным. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением ВФЛА. 3 августа пройдет конгресс IAAF, на котором будет заслушан доклад главы рабочей комиссии IAAF Руне Андерсена о ходе восстановления ВФЛА. Шляхтин также выступит на конгрессе с докладом.
"Мой доклад должен быть и жестким, и компромиссным, и объективным. Мы его подготовили и отправили на согласование в IAAF, потому что после будет роздан всем участникам конгресса", - сказал Шляхтин.
"Мой доклад будет состоять из трех пунктов: из истории того, что происходило в легкой атлетике, из оценки нынешнего положения вещей и подымет пласт тех проблем, которые мы решили. Он не будет отчетом по тем пунктам, которые мы выполнили, поскольку у нас недавно была встреча с рабочей группой и нам осталось устранить только эти технические вопросы", - пояснил он, отметив, что по времени доклад займет около десяти минут.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.