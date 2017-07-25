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Президент AIBA Чинг-Куо Ву заявил, что решение о его будущем примет конгресс организации

Спорт
25 июля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Ранее стало известно, что 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия Ву

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву заявил, что конгресс AIBA примет решение о том, продолжить ли он выполнять свои обязанности. Его слова ТАСС предоставила пресс-служба AIBA.

Ранее стало известно, что 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия Ву. В свою очередь, президент организации отказался добровольно уходить в отставку.

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"В последние два дня некоторые люди больше были сосредоточены на политических маневрах, чем на динамичных презентациях, которые показали светлое будущего нашего спорта, - сказал Ву. - Такими действиями люди показали свои приоритеты, хотя, при этом, на исполкоме были приняты важные решения, которые заставляют меня задуматься о новой эпохе в развитии бокса. Когда члены исполкома угрожают уйти с заседания, прежде чем услышать итоги финансового аудита и отчеты, это заставляет меня сомневаться в мотивах их пребывания в исполнительном комитете и в спорте, который, как они утверждают, они любят, хотя и занимаются личной повесткой дня и другими привилегиями. Эти люди находятся в исполкоме много лет и являются неотъемлемой частью принятия решений, а их безразличие резко контрастировало с той работой, которую проделали сотрудники AIBA".

Также Ву отметил, что вопросы членов исполкома будут рассмотрены на внеочередном конгрессе AIBA в течение трех месяцев.

Исполком AIBA 24 и 25 июля проходил в Москве.

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