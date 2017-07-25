Ефимова заявила, что ее смешат разговоры о противостоянии с американкой Кинг

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Четырехкратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову смешат разговоры о ее принципиальном соперничестве с американкой Лилли Кинг, которая на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро демонстративно отказалась пожимать ей руку по причине того, что россиянка ранее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсменка рассказала журналистам после заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Ефимова на дистанции 100 метров брассом стала третьей. Победу с рекордом мира одержала Кинг, второе место заняла ее соотечественница Кэти Мейли.

"Она боится на меня смотреть, перед стартом делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношение уже было более теплым. Но меня все эти разговоры про противостояние больше смешат", - сказала Ефимова.

"Сегодня стратегия была такой же, как и в полуфинале, но с самого старта все пошло не так, даже сама не поняла, почему. Возможно, помешало то, что раздули [противоборство в полуфинале с Кинг], но я к этому отношусь с иронией, меня это больше подстегивало, впрочем, как и американок. Возможно, большое желание и помешало", - добавила она.

Спортсменка рассказала, что расстраиваться неудаче в борьбе за золото чемпионата мира ей пока рано. "У меня сейчас ни радости, ни разочарования, не могу сказать, что я очень расстроена. Пока расстраиваться рано, надо настраиваться на дистанции 50, 200 метров и эстафету. Обидно, досадно, но это спорт, такое бывают", - сказала она

Двукратная олимпийская чемпионка Кинг впервые в карьере одержала победу на чемпионате мира.