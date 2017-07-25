Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голами

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из 43 матчей подряд в футбольной Лиге чемпионов, в которых он пропускал голы.

В гостевой встрече третьего квалификационного раунда турнира с греческим АЕКом 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Встреча АЕК - ЦСКА прошла в Афинах на Олимпийском стадионе и завершилась победой российской команды со счетом 2:0.

В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в игре группового раунда с английским "Арсеналом".