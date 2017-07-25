Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голами

Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голамиСпорт 25 июля, 22:25
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 25 июля, 22:22
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?Экономика и бизнес 25 июля, 22:12
Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 летОбщество 25 июля, 22:07
В Госдепе опровергли информацию об отставке ТиллерсонаМеждународная панорама 25 июля, 21:47
Ефимова заявила, что ее смешат разговоры о противостоянии с американкой КингСпорт 25 июля, 21:21
Дежарден возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 25 июля, 21:10
Посол Катара в РФ: проведем ЧМ-2022, несмотря на бойкот и кризис в регионеСпорт 25 июля, 21:00
Загрязнение воздуха сокращает выработку солнечной энергииСоциальная ответственность 25 июля, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из 43 матчей подряд в футбольной Лиге чемпионов, в которых он пропускал голы.
В гостевой встрече третьего квалификационного раунда турнира с греческим АЕКом 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Встреча АЕК - ЦСКА прошла в Афинах на Олимпийском стадионе и завершилась победой российской команды со счетом 2:0.
В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в игре группового раунда с английским "Арсеналом".