Колобков: Ефимова выступает на ЧМ в Будапеште с настоящей спортивной злостью

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова выступает на чемпионате мира в Будапеште с настоящей спортивной злостью. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Ефимова 25 июля завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом.

"К сожалению, в плавании у нас давно не было побед. Мы с федерацией определили, как будем готовиться к Играм, у нас есть понимание, как подвести потенциально сильных молодых ребят к Играм, мы будем подходить к их подготовке индивидуально. Сейчас ждем финалов, хотелось бы, чтобы молодые спортсмены себя проявили. Будем смотреть и болеть, а по итогам сделаем выводы, как мы будем готовиться, ведь в плавании разыгрывается 10 процентов медалей на Олимпиаде", - заявил Колобков.

"От Юлии Ефимовой очень ждем хорошего выступления на двух дистанциях после бронзы. У нее очень хороший настрой, настоящая спортивная злость", - добавил он.

Чемпионат мира завершится 30 июля.