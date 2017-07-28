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Колобков: российские легкоатлеты будут претендовать на медали ЧМ в семи-восьми видах

Спорт
28 июля, 13:39 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 28, июля. /ТАСС

Министр спорта РФ отметил, что российская легкая атлетика постепенно выходит из кризиса

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике будет претендовать на медали в семи-восьми видах на предстоящем чемпионате мира в Лондоне. Таким мнением с журналистами поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Мы будем конкурентоспособны в семи-восьми видах на чемпионате мира и будем бороться в них за медали, - заявил Колобков. - Нормативы к участию в соревнованиях выполнили 19 наших атлетов, их имена известны - Шубенков, Ласицкене, Меньков, молодые ребята из ходьбы - чемпионы мира среди юниоров".

Колобков отметил, что российская легкая атлетика постепенно выходит из кризиса. "Сейчас в легкой атлетике сложная ситуация, последние два года она переживает кризис, но мы постепенно из него выходим, - отметил Колобков. - Хорошо, что все регионы, Министерство спорта ее поддерживают, мы помогаем федерации (Всероссийской федерации легкой атлетики - прим. ТАСС), спортсменам. Понятно, что ситуация психологически сложная и для спортсменов, и для тренеров, и для руководителей, но, надеемся, что в ближайшее время мы преодолеем этот кризис".

На чемпионате мира будет разыграно 48 комплекта наград.

Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, они будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением ВФЛА.

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