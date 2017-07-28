Медведев пожелал легкоатлетам показать лучшие результаты на чемпионате России

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал российским легкоатлетам показать самые лучшие результаты, несмотря на психологическое давление.
Выступая в пятницу на церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике, глава правительства назвал этот вид спорта "одним из самых зрелищных, захватывающих и самых непредсказуемых". Он также отметил заслуги тренеров, которые позволяют справляться спортсменам в том числе и с психологической нагрузкой.
"Сейчас колоссальная нагрузка на наших легкоатлетов", - сказал Медведев. По его словам, российское первенство дает возможность продемонстрировать, что российские спортсмены показывают высокие результаты, несмотря на эту серьезную нагрузку.
"Спорт - это всегда огромный труд, многочасовые тренировки и преодоление себя", - сказал российский премьер.
После церемонии открытия чемпионата России председатель правительства пообщался со спортсменами. "В Лондоне трудно будет?" - спросил Медведев о перспективах выступления россиян на предстоящем чемпионате мира, куда под нейтральным флагом были допущены 19 легкоатлетов из РФ. "На 5-7 медалей рассчитываем", - ответил главный тренер сборной РФ по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
"Я думаю, что в нынешней ситуации злости должно быть побольше - немножко, конечно", - отметил Медведев.
Борзаковский также рассказал премьеру о планах развития спортивной инфраструктуры на стадионе в Жуковском, где проходит внутрироссийское первенство. "Давайте, чемпионат пройдет, из Лондона вернетесь, встретимся, поговорим", - сказал премьер.
В завершении общения Медведев сфотографировался со спортсменами - как по отдельности, так и в формате общего фото.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.