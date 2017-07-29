Гончаренко: духота сказалась на игре ЦСКА во втором тайме матча с ФК "СКА-Хабаровск"

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА менее активно провели второй тайм матча с клубом "СКА-Хабаровск" из-за духоты. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Встреча третьего тура чемпионата России завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Александр Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37, с пенальти).
"Первый тайм очень хорошо провели - было много атак, играли высоко. Второй тайм провели менее активно, и это можно понять - жарко было в Афинах (в матче Лиги чемпионов с АЕКом во вторник - прим. ТАСС), и сегодня было душно", - поделился впечатлениями Гончаренко.
Специалист объяснил, по какому принципу менялись позициями Сергей Игнашевич и Виктор Васин, которые действовали по краям в тройке центральных защитников. "Когда они возвращаются со стандартных положений, они должны занимать ближайшие позиции. Плюс у нас есть варианты с началом атаки", - рассказал он.
Гончаренко также объяснил, почему в первом тайме указал на скамейку запасных нападающему Федору Чалому: "Просто он должен был немного по-другому открываться".
ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю строчку не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".