ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" в третьем туре чемпионата России

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".
Голы забили Александр Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37), реализовавший пенальти. У обоих футболистов стало по два забитых мяча в нынешнем чемпионате России. По этому показателю они сравнялись с нападающим "Краснодара" Рикардо Лаборде и форвардом петербургского "Зенита" Себастьяном Дриусси.
В составе ЦСКА первый матч в текущем сезоне провел рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей 38-летний защитник Сергей Игнашевич, для него встреча со "СКА-Хабаровском" стала 465-й в чемпионатах России. Рекордсмен сборной России по количеству матчей восстанавливался после операции на стопе, перенесенной в мае. Первый раз в сезоне в стартовом составе не оказалось бразильского нападающего Витиньо, пару нападающих составили Федор Чалов и Алан Дзагоев. Впервые в нынешнем чемпионате на поле вышел 20-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, заменивший Чалова во втором тайме.
Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский оставил на скамейке запасных вратаря Александра Довбню и центрального полузащитника Евгения Баляйкина, которые выходили в стартовом составе в первых двух играх, их заменили Александр Криворучко и Алексей Друзин.
Уже на 38-й минуте Друзин был заменен на Баляйкина. Дебютировал за команду 31-летний грузинский левый защитник Георгий Наваловский и 28-летний полузащитник Георгий Габулов, который в прошедшем сезоне выступал за "Оренбург" в премьер-лиге, но не провел ни одной игры из-за травмы.
ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка.
Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".