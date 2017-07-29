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Исинбаева открыла армейское дерби между ЦСКА и "СКА-Хабаровском"

Спорт
29 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка нанесла первый удар по мячу перед началом матча

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева нанесла первый удар по мячу перед началом матча чемпионата России по футболу между двумя армейскими клубами - московским ЦСКА и "СКА-Хабаровском". Об этом со стадиона сообщает корреспондент ТАСС.

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Встреча третьего тура чемпионата России проходит на "Арене ЦСКА". К 25-й минуте игры счет 1:0 в пользу московской команды.

Исинбаева - воспитанница спортивной школы ЦСКА. Сейчас она является инструктором клуба по легкой атлетике, а также имеет звание майора. За свою профессиональную карьеру спортсменка дважды выигрывала Олимпийские игры, трижды - чемпионат мира на открытом воздухе и четыре раза - мировое первенство в помещении. Исинбаева - обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Футбольный клуб ЦСКА является действующим вице- чемпионом России. "СКА-Хабаровск" в этом сезоне впервые в своей истории выступает в Российской футбольной премьер- лиге.

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