"Урал" сыграл вничью с "Уфой" в третьем туре чемпионата России

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ТАСС, 29 июля. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Уфой" в матче третьего тура чемпионата России.
У "Уфы" отличился нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (17-я минута), для которого этот гол первым в текущем сезоне чемпионата России. В составе "Урала" мяч забил Грегор Балажиц (88).
После трех матчей "Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице с пятью очками, "Урал" - седьмое также с пятью баллами.
В четвертом туре "Уфа" проведет домашний матч против грозненского "Ахмата" 5 августа. "Урал" днем позднее сыграет в гостях с "Краснодаром".