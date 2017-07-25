Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Урал" объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая в Екатеринбурге

Спорт
25 июля, 14:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июля /ТАСС

Победитель конкурса будет выбран путем голосования болельщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать в Екатеринбурге. Концепция оформления транспорта должна быть связана с футболом, в макете необходимо использовать фирменные цвета и логотип клуба, сообщает пресс-служба "Урала".

"Футбольный клуб "Урал" объявляет конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу. Мы предлагаем болельщикам представить свою концепцию оформления городского транспорта, связанную с футболом. В своем макете необходимо использовать фирменные цвета "Урала" и логотип клуба", - говорится в сообщении.

Победитель конкурса будет выбран путем голосования болельщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
4
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
5
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама