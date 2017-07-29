Ребрик считает, что нейтральный статус не помешает легкоатлетам РФ на чемпионате мира

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Нейтральный статус не сильно повлияет на выступление российских легкоатлетов на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказала копьеметательница Вера Ребрик.

В субботу на чемпионате России, который проходит в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в метании копья среди женщин. Победу одержала Ребрик, которая в лучшей попытке метнула копье на 61,40 метра. Второе место у Ксении Зыбиной (55,24), третье - у Марии Сафоновой (55,04). Ребрик, как и еще 18 российских спортсменов, получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и примет участие в чемпионате мира в нейтральном статусе.

"Судя по пробным попыткам, мне было сегодня легко, думала, переметну стадион, но немного не справилась с эмоциями. Я нахожусь в хорошей форме и надеюсь на это, разминка перед чемпионатом мира удалась. На чемпионат мира планов не строю, просто надеюсь, что все сложится хорошо. Подготовка проходила по плану, все планировалось заранее, поэтому я надеюсь на хороший результат, сейчас будем продолжать тренироваться и ждать вылета", - сказала Ребрик.

"То, что мы будем выступать под нейтральным флагом, сильно не влияет, потому что все в мире знают, что выступают российские спортсмены, это не для никого не секрет. Для меня самое главное - показывать свой результат и достигать своих целей. Я посматриваю на результаты конкуренток в мире, но не сравниваю со своими. На чемпионате мира все будет по-другому, мне кажется, что результаты там будут пониже", - добавила она.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 июля.