"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России

ТАСС, 29 июля. Казанский "Рубин" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алекс Сонг (60-я минута) и Мийо Цакташ (74, с пенальти). У проигравших отличился Игорь Шевченко (34).

Для "Рубина" эта победа стала первой в первенстве страны после возвращения на пост главного тренера команды Курбана Бердыева.

В турнирной таблице "Рубин" поднялся на восьмое место, набрав три очка. "Арсенал" также с тремя баллами идет 10-м.

В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Арсенал" на своем поле примет "Тосно" из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 6 августа.