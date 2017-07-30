Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная Москвы по баскетболу стала победителем Спартакиады учащихся

Спорт
30 июля, 15:13 UTC+3 ТАСС

В финале московские баскетболисты победили представителей Краснодарского края со счетом 109:41

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 июля. Московские баскетболисты стали победителями восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале сборная Москвы победила представителей Краснодарского края со счетом 109:41. Третье место заняли баскетболисты из Воронежской области, обыгравшие сборную Самарской области со счетом 71:41.

Смотрите также
Олимпийская чемпионка 1992 года по баскетболу Елена Швайбович

Швайбович: девушки показали зрелый баскетбол на Спартакиаде учащихся

Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс
2
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
5
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама