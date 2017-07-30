Мужская сборная Москвы по баскетболу стала победителем Спартакиады учащихся

ТАСС, 30 июля. Московские баскетболисты стали победителями восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале сборная Москвы победила представителей Краснодарского края со счетом 109:41. Третье место заняли баскетболисты из Воронежской области, обыгравшие сборную Самарской области со счетом 71:41.

Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.