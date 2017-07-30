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Саврасенко: серебро Спартакиады - хороший результат для краснодарских баскетболистов

Спорт
30 июля, 16:16 UTC+3 ТАСС

Чемпион Европы 2007 года назвал результат на Спартакиаде учащихся России первой ступенью в карьере баскетболистов

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Алексей Саврасенко

Алексей Саврасенко

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 30 июля. Серебряные медали восьмой летней Спартакиады учащихся России стали хорошим результатом для сборной Краснодарского края по баскетболу. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал генеральный директор краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Алексей Саврасенко.

Сборная Краснодарского края стала серебряным призером Спартакиады, уступив в финале москвичам со счетом 41:109. Третье место заняла сборная Воронежской области.

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"Считаю, что ребята из Краснодарского края справились отлично, - сказал Саврасенко. - В сборной Москвы собраны лучшие юноши, воспитанники разных спортивных школ - это и "Глория", и Тимирязевская школа, и "Тринта". Московская сборная приехала в сильнейшем составе, поэтому считаю, что второе место для краснодарцев - это очень хороший результат, достойный. На групповом этапе первую встречу наша команда проиграла сборной Санкт-Петербурга, проиграли очень много, но с каждым матчем ребята находили командную игру, играли лучше и в конце концов заняли второе место".

Чемпион Европы 2007 года назвал результат на Спартакиаде учащихся России первой ступенью в карьере баскетболистов. "У каждого мальчика должна быть цель, к которой он должен стремиться, идти вперед и не останавливаться на достигнутом, - считает Саврасенко. - Результаты нашей команды на Спартакиаде - это только первая ступень в карьере парней. Сегодня краснодарцы стали вторыми, но они должны мечтать о том, чтобы завтра стать первыми".

Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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