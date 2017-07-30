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Судья: команд-открытий в баскетбольном турнире Спартакиады учащихся не было

Спорт
30 июля, 15:41 UTC+3 ТАСС

Артем Глазин рассказал, что юношеский баскетбол отличается от взрослого своей непредсказуемостью

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Артем Глазин

Артем Глазин

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 30 июля. Все баскетбольные команды сыграли на своем стабильном уровне на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал старший судья баскетбольного турнира Артем Глазин.

Победу на турнире одержала сборная Москвы, обыграв в финале баскетболистов Краснодарского края со счетом 109:41.

"На мой взгляд, одна из групп была немного сильнее другой, и игры в этой группе были посложнее, - сказал Глазин. - Когда пошли стыковые матчи, команды из одной группы были сильнее на голову своих соперников из другой группы. Команд-открытий, увы, на этом турнире нет. Это моя третья Спартакиада учащихся и признаюсь, что турнир, к большому огорчению, проходит достаточно рутинно в игровом плане".

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Старший судья соревнований рассказал, что юношеский баскетбол отличается от взрослого своей непредсказуемостью. "Детей судить сложнее, в детско-юношеском баскетболе все непредсказуемо, - объяснил Глазин. - Ты предполагаешь, что игрок сейчас сделает одно действие, а он делает совершенно другое. Детский баскетбол по большей части сумбурный - очень много движений, много потерь, перехватов".

Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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