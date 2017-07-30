Судья: команд-открытий в баскетбольном турнире Спартакиады учащихся не было

Гол Зуева принес "Ростову" победу над "Амкаром" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 июля, 17:01
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"Спорт 30 июля, 16:58
Павел Дуров опроверг заявление иранского министра о переносе серверов Telegram в ИранЭкономика и бизнес 30 июля, 16:25
Саврасенко: серебро Спартакиады - хороший результат для краснодарских баскетболистовСпорт 30 июля, 16:16
Sky: брат принцессы Дианы попросил ТВ не показывать запись с ее откровениямиОбщество 30 июля, 16:01
Борзаковский: российские легкоатлеты подходят к чемпионату мира в хороших кондицияхСпорт 30 июля, 16:00
Арбитражный суд в США рассмотрит допинговые дела бойцов Тухугова и МагомедоваСпорт 30 июля, 15:55
США провели новое испытание системы ПРО THAAD на АляскеМеждународная панорама 30 июля, 15:52
Легкоатлетка Прокопенко считает, что ей не хватило времени для выполнения норматива к ЧМСпорт 30 июля, 15:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 июля. Все баскетбольные команды сыграли на своем стабильном уровне на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал старший судья баскетбольного турнира Артем Глазин.
Победу на турнире одержала сборная Москвы, обыграв в финале баскетболистов Краснодарского края со счетом 109:41.
"На мой взгляд, одна из групп была немного сильнее другой, и игры в этой группе были посложнее, - сказал Глазин. - Когда пошли стыковые матчи, команды из одной группы были сильнее на голову своих соперников из другой группы. Команд-открытий, увы, на этом турнире нет. Это моя третья Спартакиада учащихся и признаюсь, что турнир, к большому огорчению, проходит достаточно рутинно в игровом плане".
Старший судья соревнований рассказал, что юношеский баскетбол отличается от взрослого своей непредсказуемостью. "Детей судить сложнее, в детско-юношеском баскетболе все непредсказуемо, - объяснил Глазин. - Ты предполагаешь, что игрок сейчас сделает одно действие, а он делает совершенно другое. Детский баскетбол по большей части сумбурный - очень много движений, много потерь, перехватов".
Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.