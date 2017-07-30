Гильерме: "Локомотиву" не хватало футболиста Ари в матче с "Анжи"

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Локомотив" не хватало Ари в нападении в матче чемпионата России с "Анжи". Такое мнение журналистам высказал вратарь команды Маринато Гильерме.
В воскресенье "Локомотив" в матче третьего тура чемпионата России на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 1:0. 21 июля 31-летний Ари в игре против московского ЦСКА (3:1) получил травму крестообразной связки, в результате чего был прооперирован и выбыл примерно на четыре месяца.
"Ари очень важный игрок, он хорошо играет, нам его сегодня очень не хватает, но у нас есть футболисты, которые могут его заменить и помочь команде", - сказал Гильерме.
"Трудно было в сегодняшней встрече, потому что играли с закрытой командой. У нас было много опасных атак во втором тайме. Важно, что мы вытерпели и бились до конца, против этой команды тяжело играть, но мы до конца верили, что сможем забить", - отметил вратарь.
Ари, права на которого принадлежат "Краснодару", выступал за "Локомотив" на правах аренды с февраля этого года до окончания сезона-2016/17. В июне срок аренды был продлен еще на сезон.
После трех туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем туре 5 августа железнодорожники на своем поле сыграют против "СКА-Хабаровска".