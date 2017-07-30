Тренер: сборная РФ по пляжному футболу была сильнее швейцарцев во всех компонентах игры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу была сильнее команды Швейцарии во всех компонентах игры и заслуженно победила в матче этапа Евролиги в Москве. Об этом журналистам после встречи сообщил главный тренер сборной Михаил Лихачев.

В воскресенье сборная России выиграла у команды Швейцарии со счетом 7:4, одержав победу на этапе Евролиги по пляжному футболу, который проходил в Москве. В первых двух играх россияне победили греков (9:0) и белорусов (3:2). Набрав 12 очков после двух этапов Евролиги, российские футболисты практически гарантировали себе участие в суперфинале турнира, который пройдет в итальянском Террачине с 14 по 17 сентября.

"Вчерашняя игра с командой Белоруссии отняла очень много сил, сегодня нам противостоял очень квалифицированный соперник, но мы оказались сильнее во всех компонентах игры и заслуженно победили. Я ребятам после первого периода сказал, что мы имели подавляющее преимущество и могли уйти на перерыв при счете 3:0, а то и больше, но вели только 3:2. Здорово сыграл Макаров, забил важные голы, все ребята сыграли на хорошем уровне. Большое спасибо москвичам и гостям столицы, которые приехали поддержать нас, это очень помогло", - отметил Лихачев.

В конце матча вторую желтую карточку получил капитан сборной России Антон Шкарин и был удален с поля. Он пропустит следующий матч сборной в Евролиге. "На мой взгляд, удаление Шкарина не совсем обоснованно, но уже ничего не поделать. К сожалению, мы потеряли его на первый матч суперфинала, это ощутимая потеря", - сказал главный тренер команды.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале. Для российских спортсменов этот этап стал вторым, на первом они набрали три очка. Четвертый этап пройдет в Венгрии 11-13 августа, пятый - в Германии 25-27 августа.