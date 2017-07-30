Сборная России выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу на этапе Евролиги по пляжному футболу, который проходил в Москве.

В матче заключительного тура сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 7:4. В составе победителей забитыми мячами отметились Антон Шкарин (7-я минута), Алексей Макаров (10, 11, 24), Виктор Крышанов (22), Дмитрий Шишин (35) и Юрий Крашенинников (35). У проигравших отличились Деян Станкович (11, 12, 17) и Мо Ягги (24). Ранее в воскресенье сборная Белоруссии обыграла команду Греции - 3:2.

В турнирной таблице сборная России заняла первое место, набрав девять очков, у белорусов и швейцарцев по шесть баллов, греки очков не набрали.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии. Для российских спортсменов этот этап стал вторым, на первом они набрали три очка. Четвертый этап пройдет в Венгрии 11-13 августа, пятый - в Германии 25-27 августа.