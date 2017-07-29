Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 3:2 в матче второго тура этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.

В составе победителей забитыми мячами отметились Юрий Крашенинников (9) и Антон Шкарин (12, 32). У проигравших отличились Игорь Бриштель (21) и Илья Савич (30). Ранее в субботу сборная Швейцарии разгромила команду Греции - 8:1.

В турнирной таблице сборная России вышла на первое место, набрав шесть очков, у белорусов и швейцарцев по три балла, греки очков не набрали.

В следующем туре пройдут матчи Россия - Швейцария и Греция - Белоруссия. Обе встречи состоятся в воскресенье.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.

Этап Евролиги в Москве завершится 30 июля.