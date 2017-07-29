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Сборная Швейцарии разгромила команду Греции в матче этапа Евролиги по пляжному футболу

Спорт
29 июля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:1

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Греции со счетом 8:1 в матче второго тура этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.

В составе победителей забитыми мячами отметились Анжело Вюст (5-я минута), Ноэль Отт (8, 9, 11, 16), Деян Станкович (14), Аристеидис Томас (28) и Марко Алленбах (29). У проигравших отличился Михаил Кафантарис (19).

В турнирной таблице швейцарцы набрали три очка, греки, не набрав ни одного балла, идут последними. Позднее в субботу пройдет матч между сборными России и Белоруссии, которые в своем активе имеют по три балла.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.

Этап Евролиги в Москве завершится 30 июля.

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