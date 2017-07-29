Игрок: белорусы особенно настраиваются на матчи со сборной России по пляжному футболу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по пляжному футболу всегда особенно настраивается на матчи против команды России, поэтому против нее россиянам было тяжело играть. Такое мнение в разговоре с журналистами после победы в матче этапа Евролиги выразил капитан российской сборной Антон Шкарин.

В субботу сборная России одержала вторую победу на этапе Евролиги, который проходит в Москве. После разгромной победы над греками (9:0), россияне со счетом 3:2 обыграли команду Белоруссии. Дублем отметился капитан российской команды Антон Шкарин, проводивший 222-й матч в футболке сборной страны. В воскресенье сборная России проведет заключительный матч на этапе Евролиги в Москве против команды Швейцарии, которая в субботу обыграли греков со счетом 8:1.

"Сегодняшняя игра - полное отражение наших матяей за всю историю противостояния. Белорусы на нас настраиваются всегда по особенному, играть с ними всегда сложно, тяжело преодолеть их оборонительные редуты. Они знают хорошо всех наших футболистов, потому что полкоманды играет в российском чемпионате. Сегодня был самый сложный матч на турнире в том плане, что нужно было обязательно побеждать и быть уверенными в своем выходе в суперфинал соревнований",- отметил Шкарин.

В турнирной таблице сборная России вышла на первое место, набрав шесть очков, у белорусов и швейцарцев по три балла, греки очков не набрали.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.