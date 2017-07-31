КДК РФС рассмотрит инцидент с использованием пиротехники фантами в матче "Тосно" - "Зенит"

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МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с использованием пиротехники фантами "Тосно" и "Зенита" в матче третьего тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита".
"В повестку дня включен вопрос использования пиротехники болельщиками обоих клубов в матче "Тосно" - "Зенит". Во встрече "Амкар" - "Ростов" главный тренер ростовчан Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны", - рассказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.