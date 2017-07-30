"Зенит" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

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ТАСС, 30 июля. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Тосно" из Ленинградской области со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге.
Мяч на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал вторым в трех матчах чемпионата.
В турнирной таблице "Зенит" делит первое место с московским "Локомотивом" - по девять очков, столько же в активе занимающего третью строчку грозненского "Ахмата". "Тосно", не набрав ни одного балла, идет на предпоследней, 15-й позиции.
В следующем туре "Зенит" на своем поле примет московский "Спартак", "Тосно" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 6 августа.