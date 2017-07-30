"Локомотив" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

В составе "Локомотива" дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского "Лиона". Поляк появился на поле после перерыва.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает первое место, набрав девять очков, "Анжи" с тремя баллами идет 10-м.

В следующем туре "Локомотив" 5 августа на своем поле примет "СКА-Хабаровск", "Анжи" днем ранее также дома сыграет с "Ростовом".