"Локомотив" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш.
В составе "Локомотива" дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского "Лиона". Поляк появился на поле после перерыва.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает первое место, набрав девять очков, "Анжи" с тремя баллами идет 10-м.
В следующем туре "Локомотив" 5 августа на своем поле примет "СКА-Хабаровск", "Анжи" днем ранее также дома сыграет с "Ростовом".