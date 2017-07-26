Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяца

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ТАСС, 26 июля. Бразильский нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари перенес операцию по пластике передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Встреча второго тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив", прошедшая 21 июля, завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Ари был заменен на 85-й минуте и покинул поле на носилках после столкновения с полузащитником хозяев Александром Головиным.
Операция была проведена в Италии, где футболист проведет еще несколько дней, а после вернется в расположение "Локомотива". Примерный срок восстановления Ари составит около четырех месяцев.
Ари, права на которого принадлежат "Краснодару", выступал за "Локомотив" на правах аренды с февраля этого года до окончания сезона-2016/17. В июне срок аренды был продлен еще на сезон.
"Локомотив" набрал шесть очков в двух турах и располагается в верхней части турнирной таблицы. В следующем матче столичный клуб 30 июля примет махачкалинский "Анжи".