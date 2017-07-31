"Арсенал" попросил РФПЛ скорректировать регламент в вопросе выхода игроков из автобуса

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МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульский "Арсенал" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) письмо с просьбой скорректировать регламент чемпионата России в вопросе правил выхода игроков из автобуса перед матчем. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в среду рассмотрит неправильный выход игроков "Арсенала" из автобуса перед игрой с "Рубином" (1:2), которая состоялась в Казани в субботу. На прошлой неделе за аналогичное нарушение перед матчем со "СКА-Хабаровском" (1:0) тульский клуб был оштрафован на 10 тысяч рублей - как указано в техническом регламенте чемпионата РФПЛ сезона-2017/18, по прибытии на стадион игроки должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд, а футболисты "Арсенала" выходили из всех дверей.
"Мы знали об этом нововведении в регламенте. Для того, чтобы понять, подходит оно или нет, нужно попробовать его. Мы попробовали, и поняли, что нам оно неприятно. В этой связи мы обратились в лигу с предложением скорректировать пункт в регламенте таким образом, чтобы не доставлять неудобства людям, прибывшим на матч, чтобы они могли концентрироваться непосредственно на своей работе. Письмо мы отправили в пятницу, ждем ответа, мы попросили учесть наше мнение и мнение других клубов - у нас есть уверенность, что другие клубы нас поддержат", - сказал Балашов.
На вопрос, как именно нужно скорректировать регламент, спортивный директор "Арсенала" ответил: "Вариантов масса - можно камеры по-другому разместить, сделать так, чтобы автобус с другого бока подъезжал, или чтобы, допустим, первые пять человек обязательно выходили из передней двери автобуса. Это нужно решать с основным вещателем".
"Если футболистам неудобно, а они об этом говорят, то руководство клуба просто не может на это не реагировать. Это ни в коем случае не конфликт с основным вещателем: у нас с ними прекрасные отношения. Просто этот момент нужно спокойно, без эмоций скорректировать", - сказал Балашов.