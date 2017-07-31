Президент ФВСР Екимов пожелал Щебелину доехать веломарафон Москва - Владивосток

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ТАСС, 31 июля. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов пожелал лидеру ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme Алексею Щебелину осуществить мечту и проехать гонку от начала и до конца. Слова Екимова приводят организаторы турнира.
"Прежде всего хочется пожелать участникам Red Bull Trans-Siberian Extreme удачи, пожелать, чтобы мечта Алексея Щебелина проехать гонку от начала и до конца сбылась. Я уверен, что если погода позволит, то все разрешится благополучно. Для меня непонятно, как можно преодолеть эту гонку. Это надо проехать, прочувствовать", - сказал Екимов.
После девяти этапов в генеральной классификации лидирует Щебелин с суммарным временем 161 час 45 минут 13 секунд. Десятый этап веломногодневки пройдет по маршруту от Иркутска до Улан-Удэ, он стартует во вторник в 07:00 мск, участникам предстоит преодолеть 446 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.