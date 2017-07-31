Покровская: сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ "отдала дань" за свои успехи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поражение российского смешанного дуэта в технической программе синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта стало своеобразной данью, которую российской команде необходимо было заплатить, чтобы избежать проблем с судейством по ходу всего турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Александр Мальцев и Михаэла Каланча в соревнованиях микст-дуэтов стали вторыми в технической программе смешанных дуэтов, но победили в произвольной.

"Надо было поддержать другие страны. Как говорит в таких случаях [главный тренер сборной по художественной гимнастике] Ирина Винер-Усманова: "Надо же пойти навстречу другим странам". И это мудро. Мы отдали дань, мы поняли, что это правильно, чтобы к нам относились лояльно", - сказала Покровская.

"К нам же относятся как к захватчикам: приезжаем и захватываем все медали", - отметила она.

При этом специалист убеждена, что по элементам российский микст-дуэт был сильнее опередившей его итальянской пары. "Но в произвольной программе было видно, что лидерами являемся мы", - сказала Покровская.

Конкуренции ждать минимум пять лет

Также главный тренер сборной выразила мнение, что на сегодня конкуренцию российской паре могут составить только два дуэта - американский и итальянский.

"Все остальное - просто купание. Это, что называется, дайте в руки мне коктейль. Не знаю, как микст-дуэты пойдут дальше. Считаю, нужно еще лет пять, чтобы это можно было смотреть в спортивной борьбе и ощущать, что это спорт", - рассказала специалист.